Home/Attualità/ Campi da tennis in via Cafasso a Vallo: al via l’iter per la gestione

Campi da tennis in via Cafasso a Vallo: al via l’iter per la gestione Il canone per la concessione, da porre a basa di gara, per la gestione dei campi da tennis, inoltre, sarà pari a € 3.500,00 annui