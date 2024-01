Tribunale di Vallo della Lucania: l’insediamento del nuovo presidente a febbraio

Giovedì scorso, il neo presidente Vincenzo Pellegrino ha fatto la sua prima visita al Tribunale di Vallo della Lucania dopo la sua nomina ufficiale da parte del Consiglio Superiore della Magistratura. L’incontro è avvenuto in modo informale, in attesa dell’insediamento ufficiale previsto per metà febbraio.

Sopralluogo al Tribunale di Vallo della Lucania per il giudice Vincenzo Pellegrino

Nel frattempo, il neo presidente si impegnerà a conoscere la realtà che guiderà nei prossimi anni. La sua presidenza arriva esattamente un anno dopo il pensionamento del presidente uscente Gaetano De Luca, avvenuto agli inizi del 2023.

Durante la sua visita, Vincenzo Pellegrino è stato ricevuto da Elvira Bellantoni, presidente della sezione civile e che ha guidato il Tribunale come facente funzioni nell’ultimo anno, in attesa dell’arrivo del nuovo presidente. Pellegrino, in precedenza presidente di sezione al Tribunale di Salerno, conosce bene la realtà cilentana, avendo ricoperto il ruolo di pretore ad Agropoli.

La nomina del Procuratore: c’è attesa

Resta ora da attendere la nomina del nuovo procuratore capo, dopo il saluto di Antonio Ricci che ha iniziato a lavorare alla procura di Napoli con Nicola Gratteri qualche settimana fa.