Un’emozionante giornata alla Camera dei Deputati: gli studenti di Giungano scoprono la Democrazia italiana “da vicino”

I giovani studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado di Giungano hanno avuto l’opportunità di visitare la prestigiosa Camera dei Deputati, in occasione di una gita a Roma organizzata e promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con il dirigente scolastico, Bruno Bonfrisco.

La giornata

I ragazzi delle tre classi dell’Istituto Comprensivo Gino Rossi Vairo hanno potuto vivere in prima persona l’atmosfera del Parlamento italiano, luogo di confronto e di decisioni cruciali per la vita del Paese. Accompagnati dai loro insegnanti, hanno potuto approfondire l’importante tema della democrazia e del suo valore, e confrontarsi con la realtà politica del Paese.

Un’occasione per visitare dal vivo la Camera dei Deputati

Durante la visita, i giovani studenti hanno avuto l’opportunità di osservare da vicino il funzionamento dell’aula parlamentare, assistendo a una seduta aperta della Camera dei Deputati. Hanno potuto osservare i deputati in azione, ascoltando i discorsi e i dibattiti che si svolgono quotidianamente in quella sede. È stata un’esperienza emozionante e formativa, che ha permesso loro di comprendere meglio come funziona il sistema politico italiano e l’importanza del dibattito democratico nella presa di decisioni che riguardano l’intera nazione.

Al termine della gita, i giovani studenti si sono mostrati entusiasti e soddisfatti dell’esperienza vissuta. Hanno avuto l’opportunità di imparare in modo pratico e concreto come funziona il Parlamento italiano e come vengono prese le decisioni che influenzano la vita di tutti i cittadini. Questa visita ha permesso loro di sviluppare una maggiore consapevolezza civica e un’apprezzamento più profondo per i valori democratici su cui si fonda la nostra società.

Le parole del Dirigente Bonfrisco

Il dirigente scolastico, Bruno Bonfrisco, ha sottolineato l’importanza di queste iniziative che consentono ai giovani studenti di entrare in contatto diretto con le istituzioni democratiche del Paese. Ha espresso la sua soddisfazione per l’entusiasmo dimostrato dai ragazzi e ha auspicato che questa esperienza possa contribuire a formare cittadini responsabili e consapevoli del loro ruolo nella società.

L’impegno del Comune di Giungano

L’Ente, impegnato attivamente nell’organizzazione di questa gita, riconosce l’importanza di promuovere la partecipazione civica e politica dei giovani, sottolineando l’importanza di educare i giovani alla cittadinanza attiva e responsabile, incoraggiandoli a conoscere e comprendere il funzionamento delle istituzioni democratiche del Paese.