Capaccio, Giovanni Piano Consulente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati

Al capaccese Giovanni Piano un incarico di Consulenza e collaborazione scientifica in materie faunistico – venatorie della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati. A conferire l’incarico il deputato Mirco Carloni (Lega) che preside la commissione. Per Piano, da sempre attivo in questo settore e già con esperienze politiche e amministrative alle spalle, una nomina importante anche per il territorio che potrà avere un referente di rilievo.

Soddisfatto l’ex amministratore capaccese. «Ringrazio – esordisce – l’onorevole Mirco Carloni, presidente della XIII Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati per avermi conferito questo importantissimo incarico di consulenza, ma soprattutto devo ringraziare l’onorevole Attilio Pierro, membro della Commissione, per avermi indicato e proposto».

Un incarico di responsabilità

Giovanni Piano precisa che è «motivo di grande orgoglio rivestire un ruolo così importante». Poi conclude: «Porterò avanti questo pregiatissimo incarico con grande responsabilità , mettendo a disposizione i miei tantissimi anni di esperienza in materie faunistico – venatorie, esperienza avute in campo amministrativo, politico ed in tanti altri ambiti».