Un distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari nel Comune di Polla: la richiesta del sindaco Loviso

Un Distaccamento di Vigili del Fuoco Volontari nel territorio del Comune di Polla. E' quanto richiesto con un documento dal sindaco di Polla, Massimo Loviso, inviato lo scorso mese di gennaio al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Salerno.

La richiesta

“Questa Amministrazione Comunale, spiega Loviso, intende promuovere ogni utile iniziativa per salvaguardare l'intera popolazione ed il territorio, compresa la possibilità di ottenere sul territorio Comunale un distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari. Un distaccamento che avrebbe una competenza territoriale tale da razionalizzare ed ottimizzare la risposta operativa anche nei Comuni limitrofi e sgravare in parte il distaccamento di Sala Consilina di numerosi interventi e soprattutto potrebbero diminuire i tempi di intervento per soccorsi tecnici urgenti”.

La richiesta formulata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno sarà inoltrata anche al Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, considerato sia il “ruolo insostituibile del Corpo dei Vigili del Fuoco e la loro esclusiva prerogativa nell'intervento tecnico urgente” ma anche “ l'utilità di una sede distaccata al fine di garantire una maggiore sicurezza per i cittadini alla luce dei rischi naturali ed antropici del territorio anche alla luce dei sempre più frequenti eventi atmosferici estremi” .

La struttura

Il Comune di Polla ha peraltro già individuato la struttura che dovrebbe ospitare il Distaccamento di Vigili del Fuoco Volontari, in comodato d'uso gratuito. Si tratta di un immobile in località “Loreto I” denominato “Centro di aggregazione sociale”.