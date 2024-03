Aquara: uomo disperso in montagna, è caduto mentre cercava asparagi. Salvato dai vigili del fuoco

Un uomo di 50 anni è stato salvato dai Vigili del Fuoco dopo essere caduto in un canale mentre cercava asparagi nella zona di Aquara. L'allarme è stato lanciato dalla moglie, che non lo ha visto rientrare a pranzo.

Le ricerche

I carabinieri hanno richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco di Agropoli, che si sono immediatamente portati sul posto. La squadra ha impiegato poco tempo per rintracciare l'uomo, che era caduto in un canale e non riusciva a risalire.

Il salvataggio

I Vigili del Fuoco hanno utilizzato una barella Toboga per portare in salvo l'uomo, che era in buone condizioni ma sotto shock. L'uomo è stato poi affidato alle cure del 118, che lo ha trasportato in ospedale per un controllo.