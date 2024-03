La Guardia di Finanza di Salerno dona 1.500 litri di gasolio ai Vigili del Fuoco

Nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza di Salerno ha donato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco 1.500 litri di gasolio per autotrazione. Il carburante sarà utilizzato per alimentare i mezzi operativi e di soccorso del “115”, oltre che per le attività di assistenza e di aiuto nell’ambito dei compiti istituzionali dei Vigili del Fuoco a tutela della collettività.

Il sequestro

Il gasolio donato era stato sequestrato a una società di trasporti salernitana dal Tribunale di Salerno, a seguito di un’articolata attività svolta dai finanzieri nel settore delle “accise”.

L’impegno della Guardia di Finanza

L’attività di controllo nel settore delle accise viene svolta quotidianamente dalle Fiamme Gialle che, oltre ad essere impegnate nei compiti istituzionali, prestano particolare attenzione e dedizione nella lotta ai traffici illeciti.

Tra gli obiettivi strategici del Corpo della Guardia di Finanza spicca la lotta alle frodi nel campo dei prodotti energetici che, oltre a tutelare le entrate dello Stato, rappresenta una garanzia per i cittadini.