Tumore colon-retto: al via lo screening di prevenzione nel Cilento, ecco dove

Il Comune di Stio, guidato dal sindaco Giancarlo Trotta, scende in campo per la prevenzione, promuovendo una giornata di screening gratuito del tumore del colon retto, in collaborazione con l’ASL Salerno.

Appuntamento domani a Stio e Gorga

La campagna di Screening gratuito in questione si rivolge ad una specifica fascia di età 50-74 anni. L’appuntamento è in programma domani 21 aprile a Stio, dalle ore 9.00 alle 10.30, presso Casa Comunale – Via Trieste e Trento, e a Gorga, dalle ore 11.00 alle 12.30, presso Centro di Educazione Ambientale, Via Monsignor Stromillo.

Grazie ai kit che verranno consegnati, i cittadini potranno effettuare il test in autonomia, comodamente a casa propria, senza dover necessariamente recarsi in ospedale o in un centro medico.

Gli esami screening del tumore colon-retto: ecco come effettuarli

L’esame consiste nella raccolta di una piccola quantità di feci e nella ricerca di tracce di sangue ad occhio nudo. La presenza di sangue possono essere un indizio di una forma tumorale, ma anche polipi che possono, in futuro, degenerare. Risulta, quindi, fondamentale, eseguire dei semplici test al fine di sensibilizzare i cittadini.

Il tumore del colon-retto colpisce l’ultima parte dell’intestino e consiste in una crescita anomala di cellule del suo rivestimento interno. È al secondo posto come frequenza tra le malattie tumorali in Italia ed Europa.

Per chi fosse impossibilitato, può contattare i seguenti numeri per la consegna a domicilio del kit: Piero D’Andreoli 345-1035776; Maria Laura Curcio 371-3021024.