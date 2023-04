Le giornate della prevenzione arrivano a Magliano Vetere: i cittadini potranno effettuare lo screening del colon-retto

La salute è uno dei beni più preziosi e non si può mai essere troppo cauti quando si tratta di prendersene cura. Per questo motivo, le giornate della salute promosse dall’ASL Salerno rappresentano un importante appuntamento per tutti i cittadini della provincia.

L’appuntamento nel Cilento

Le giornate della salute arrivano anche a Magliano Vetere. Grazie all’iniziativa promossa dal sindaco Adriano Piano, i cittadini del comune avranno la possibilità di ritirare un kit per effettuare lo screening del colon retto direttamente presso la sede comunale. Il servizio sarà disponibile dal 17 al 21 aprile, dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

Ecco come effettuare lo screening, le info utili

Il kit sarà destinato alle persone di età compresa tra i 50 e i 74 anni, in quanto si tratta della fascia di età più a rischio per le patologie collegate al colon retto. Grazie a questo strumento, i cittadini potranno effettuare il test in autonomia, comodamente a casa propria, senza dover necessariamente recarsi in ospedale o in un centro medico.

A tutti coloro che aderiscono, un kit semplice da utilizzare

“La prevenzione è tascabile. Il test puoi farlo a casa tua” è lo slogan della campagna promossa dall’ASL Salerno, che invita i cittadini ad approfittare di questa importante opportunità per prendersi cura della propria salute. Infatti, spesso la prevenzione può fare la differenza e consentire di individuare tempestivamente eventuali problemi, in modo da poter intervenire in modo efficace e garantire una maggiore qualità della vita.

L’ASL Salerno e il sindaco Adriano Piano hanno messo a disposizione dei cittadini un servizio prezioso per la prevenzione delle patologie del colon retto. Prendersi cura della propria salute è fondamentale per vivere al meglio ogni giorno.