Giornata di prevenzione oncologica: appuntamento con gli screening gratuiti negli Alburni

Anche a Castelcivita ritornano le giornate per la salute: sabato, 18 marzo, i cittadini, anche non residenti, potranno effettuare delle visite gratuite di prevenzione oncologica grazie all’iniziativa denominata “Salute in Piazza”.

Il progetto è stato finanziato dalla Regione Campania e la giornata è stata patrocinata dal comune di Castelcivita, retto da sindaco, Antonio Forziati. Le visite si terranno presso la Casa Albergo Anziani, in Via E. Di Filippo, num.32.

L’iniziativa

Organizzata dall’Associazione “Noi amici dell’Hospice e dell’ospedale di Eboli”, presieduta da Armando De Martino, dalla “Rete I Care” con le associazioni “Arcobaleno Marco Iagulli Onlus”, presieduta da Tiziana Iervolino e da “Roberto Cuomo Onlus”, presieduta da Vito Cuomo.

In partnership anche l’associazione Dunyaa, presieduta da Thierno Birahim Diop.

Ecco tutte le info utili

Sarà possibile sottoporsi agli screening gratuiti dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Le visite specialistiche alla mammella saranno a cura della dottoressa Lorella Di Fabio; quelle per la prevenzione del melanoma saranno effettuate dal dottor Franco Luogo; quelle ginecologiche saranno a cura del dottor Daniele Feola; e gli screening atti a prevenire i fattori di rischio per il tumore al polmone saranno curati dai medici Mario Rosario Scorzelli e Cesare Doddato.

Negli ultimi sei mesi, “Salute in Piazza, ha già effettuato visite oncologiche gratuite nei comuni di Eboli, Battipaglia, Pontecagnano, Faiano e Giungano.

In totale sono stati visitati oltre 600 pazienti e dueante gli appuntamenti sono emersi sei casi di sospette neoplasie su cui si potrà intervenire per tutelare la salute dei pazienti. Si tratta di dati che, ancora una volta, confermano l’importanza della prevenzione.