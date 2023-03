Festa della Donna all’insegna della prevenzione: così Monteforte Cilento ha celebrato l’8 marzo

Lo scorso 8 marzo, in occasione della festa della donna, l’amministrazione comunale di Monteforte Cilento ha organizzato una giornata interamente dedicata alla prevenzione. Protagonista dell’evento è stato lo screening per la prevenzione del tumore del collo dell’utero.

Una giornata dedicata alla prevenzione

La dottoressa Astore Alessia, ostetrica del centro Nascere nel Cilento, ha effettuato il Pap-test, un esame veloce e poco invasivo che consente di individuare le cellule che precedono l’insorgenza di un tumore o di identificare la presenza di un tumore della cervice uterina e del collo dell’utero in fase molto precoce.

La giornata è stata un grande successo tra le donne del territorio, che hanno partecipato numerosamente allo screening. Grazie a questa iniziativa, molte donne hanno avuto la possibilità di effettuare un controllo importante per la loro salute, in modo gratuito e senza bisogno di prenotare un appuntamento.

L’importanza della prevenzione

La prevenzione, però, non si fermerà qui. L’amministrazione comunale sta già lavorando per organizzare una nuova giornata dedicata alla prevenzione, questa volta rivolta ai neo-genitori, con un focus sulla disostruzione pediatrica.

L’iniziativa dimostra l’importanza della prevenzione come strumento fondamentale per la tutela della salute e il benessere della comunità.

Grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale e professionisti sanitari, è possibile mettere in atto azioni concrete per la prevenzione di malattie e per la promozione della salute, favorendo così una maggiore consapevolezza e una cultura della prevenzione sempre più diffusa tra la popolazione.