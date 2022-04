A Monteforte Cilento protagonista la prevenzione

MONTEFORTE CILENTO. Cessata l’emergenza covid l’amministrazione Comunale ha ripreso le giornate di prevenzione. La prima, che si è svolta nell’intera giornata di ieri, è stata dedicata all’osteoporosi, con l’esecuzione dell’esame gratuito della MOC, importante per la valutazione della densità ossea. È l’unico esame che permette di diagnosticare l’osteoporosi. L’affluenza è stata altissima, essendo l’esame dedicato sia alle donne che agli uomini.

L’iniziativa, voluta dall’amministrazione comunale, sensibile a tali tematiche, ha avuto la collaborazione della farmacia Viscardi.

Prevenzione a Monteforte Cilento: le iniziative

Prossimamente ci saranno anche altre iniziative, come confermano il sindaco Bernardo Mottola e la delegata alla sanità Giusy Giordano: «Un evento di cui siamo molto soddisfatti per come sia andato e presto ne saranno organizzati altri. A breve ci sarà un corso BLSD e di disostruzione pediatrica».

«La prevenzione è sempre l’arma migliore, il compito di noi amministratori è renderla accessibile soprattutto nei nostri paesini dell’entroterra, dove molte persone anziane hanno difficoltà nel raggiungere centri medici specialistici», concludono.