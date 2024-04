Tragedia di Campagna: Proclamato il lutto cittadino per domani, martedì 9 aprile

L’ordinanza che porta la firma del Sindaco di Campagna Biagio Luongo interpreta i sentimenti comuni di un’area vasta.

Il ricordo delle vittime

Raccoglie i sentimenti di profonda tristezza degli uomini dell’Arma, dei residenti, di tanta gente comune che si è unita, stretta, in un dolore condiviso. Un dolore che lega la Campania alla Puglia attraverso il filo dell’essere comunità nel nome e nel ricordo eterno dei due carabinieri di stanza a Campagna, Francesco Pastore e Francesco Ferraro vittime dell’incidente stradale avvenuto nella tarda serata di sabato 6 aprile.

«Il Sindaco Biagio Luongo e l’intera Amministrazione Comunale a nome della Città di Campagna esprimono il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa del giovane carabiniere di Manfredonia Maresciallo Francesco Pastore e del suo collega Appuntato scelto Francesco Ferraro. In questo tragico e doloroso momento, un pensiero di vicinanza va anche all’Arma dei Carabinieri, per il servizio che quotidianamente assicura a difesa dei cittadini e delle istituzioni del nostro Paese».

E così, domani 9 aprile 2024, in concomitanza con la celebrazione dei funerali dei due giovani militari pugliesi, sarà proclamato il lutto cittadino, in segno di vicinanza e di partecipazione al dolore delle famiglie per la tragica scomparsa dei propri cari.

La fiaccolata

Mercoledì 10 aprile alle ore 19.30, inoltre, è stata organizzata una fiaccolata per i due giovani carabinieri scomparsi nel tragico incidente di sabato 6 aprile.

«Onoriamo la memoria di due angeli servitori della Patria», fanno sapere i promotori.

Rabbia e dolore

Rabbia e dolore sono i sentimenti comuni che animano le comunità della Valle del Sele soprattutto immediatamente dopo la diffusione della notizia che la donna alla guida del Suv potesse essere risultata positiva al drug test e al test alcolemico.