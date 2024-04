Tragedia a Campagna: indagini sulla dinamica, alcool e droga test sull’autista del Suv

Proseguono le indagini per ricostruire la dinamica del tragico incidente stradale avvenuto sabato sera sulla Strada Statale 91 a Campagna che ha causato la morte di due carabinieri: Francesco Pastore, 25 anni, e Francesco Ferraro, 27 anni.

Le indagini

Al vaglio degli inquirenti la posizione della conducente del Suv, 31 anni, sottoposta ad alcol test e esame tossicologico. L’esito degli accertamenti è atteso a breve. Si parla di positività ma sono soltanto indiscrezioni non conferamte. La donna, che viaggiava insieme ad una ragazza di 19 anni, rischia l’accusa di duplice omicidio stradale.

Secondo una prima ricostruzione, il Suv guidato dalla 31enne avrebbe viaggiato a velocità elevata quando si è scontrata con la vettura di servizio dei due carabinieri in procinto di svoltare e una Fiat Punto con a bordo un 75enne, ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Battipaglia. Ferito anche il terzo carabiniere presente sulla “gazzella”, mentre la conducente del Suv e la 19enne hanno riportato ferite e fratture non gravi.

I funerali

I funerali di Francesco Ferraro si terranno domani mattina alle 10 nel suo paese natale, Montesano Salentino (Lecce). Il feretro di Francesco, avvolto nel Tricolore, è stato accolto ieri sera davanti al municipio dagli applausi dei cittadini.

Domani dovrebbero svolgersi anche i funerali di Francesco Pastore. Il feretro è giunto ieri sera a Manfredonia: al passaggio un silenzio rotto solo dal dolore straziante dei parenti e dai segni della croce. L’intera città si è stretta intorno alla famiglia.