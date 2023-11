Tornano a colpire i ladri di liquori nel Vallo di Diano. Furto a Polla

Ancora furti di liquori nel Vallo di Diano. Due furti si sono registrati a Polla.

Una coppia, ha agito in modo indisturbato portando via diverse bottiglie di valore. Dalle telecamere di video sorveglianza si vede una donna nascondere sotto il giubbotto le bottiglie di liquore e poi uscire dall’attività commerciale dopo aver acquistato solo della frutta.

Episodi simili si erano registrati nei giorni scorsi anche in alcuni supermercati di Teggiano ed Atena Lucana. Nel caso di Teggiano i malviventi sono stati scoperti dai commessi e messi in fuga. Sono in corso le indagini dei Carabinieri della compagnia di Sala Consilina.