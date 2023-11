Furto negli spogliatoi durante gara tra Ispani e Pisciotta, Ionnito: «si faccia luce su questa spiacevole vicenda, ma nessuna strumentalizzazione»

Rabbia e delusione per quanto accaduto nel weekend quando, nel corso della gara tra Ispani e Pisciotta, valida per il campionato di Terza Categoria, la squadra ospite è stata derubata negli spogliatoi. Ad intervenire sulla vicenda, esprimendo solidarietà agli avversari, è Gianfranco Ionnito, presidente dell’Asd Ispani.

Le parole del presidente della società

«La società e i calciatori della squadra ASD Ispani Calcio, esprimono tutta la propria solidarietà per i calciatori del Pisciotta derubati da ignoti, sabato durante lo svolgimento dell’ incontro valido per il campionato di Terza Categoria girone E, augurandosi che gli inquirenti facciano presto luce sulla spiacevole vicenda», spiega Ionnito.

Dalla società del Golfo di Policastro, inoltre, arriva l’invito a non cercare colpevoli o responsabili finché non sarà chiarita la vicenda e non saranno concluse le indagini da parte dei carabinieri della stazione di Vibonati.