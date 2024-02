Torchiara: riaperta la Villa Comunale con una nuova area fitness | VIDEO

Nella giornata dello scorso 6 febbraio, è stata riaperta la Villa Comunale “Amleto Pavone” di Torchiara sita in via Roma, a seguito dei lavori di realizzazione di un’ area fitness, realizzata dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimo Farro, grazie a fondi Pnrr.

La nuova area fitness

L’intervento ha visto la riqualificazione di una porzione centrale della Villa Comunale con l’installazione di un’area sportiva di circa 30 metri quadrati di pavimentazione anti-trauma ed attrezzata con fornitura e posa in opera delle seguenti attrezzature sportive da esterno: 1 – Circuito Calisthenics per allenamento a corpo libero a 3 utenti, composto da : Sbarre alte Pull Up – Parallele doppie – Spalliera con pavimentazione antitrauma; 2 – Lat Machine + Chest Press: per allenamento isotonico Petto – Spalle – Braccia; 3 – Rower Machine: per allenamento isotonico Spalle – Schiena – Braccia; 4 – Fitness Bike: per allenamento cardiovascolare Gambe; 5 – Step Machine: per allenamento cardiovascolare Gambe; 6 – Sit Up Bench + Iperextension: per allenamento isotonico Addominali – Lombari; 7 – 3 Step Step 20 cm – Step 40 cm – Step 60 cm: per allenamento cardiovascolare Gambe; 8 – Thai Chi Spinners + Hand bike: per allenamento Braccia-Spalle (Attrezzatura Inclusiva).

Gli obiettivi

Un circuito fitness che ha l’obiettivo di agevolare l’attività sportiva all’aria aperta, fornendo alla comunità attrezzature sportive conformi alle vigenti normative ed idonee all’utilizzo all’esterno in ogni condizione climatica ed all’utilizzo per le diverse tipologie di utenti (ragazzi/giovani, adulti, over 65 e diversamente abili); le attrezzature sono dotate di segnaletica di benvenuto e di corretto utilizzo delle stesse attraverso pannelli che indicano le modalità di utilizzo con QR Code associato ad un link per la visualizzazione di video tutorial di utilizzo più dettagliato delle stesse.

«Auspicando il rispetto di tutte le altre attrezzature, presenti all’interno della Villa Comunale da atti, vandalici anche in considerazione che le stesse sono di proprietà ed utilizzo dell’intera comunità auguriamo a tutti i fruitori una sana e piacevole attività fisica», fanno sapere da palazzo di città.