Torchiara: appello alla Regione per tornare nella Comunità Montana “Alento – Monte Stella”

«Il Comune di Torchiara usufruisce, come gli altri undici Comuni che già fanno parte della Comunità Montana “Alento Monte Stella”, di alcuni servizi riguardanti, per esempio, le funzioni catastali, di Coordinamento Statistico, di Progetto per la Pianificazione Urbanistica ed Edilizia e, soprattutto, della Protezione Civile, Anti-incendio, Sala radio e di Primo Soccorso. Inoltre, con la stessa Comunità Montana Alento Monte Stella, il nostro Comune fa parte integrante del progetto per l’attuazione della Strategia Nazionale delle Aree Interne, dell’Ufficio Forestazione per l’autorizzazione per gli svincoli idrogeologici e del centro servizi territoriali (ortofoto, piani regolatori, web gis). In aggiunta, noi siamo, insieme ai Comuni che già fanno parte della C.M. Alento Monte Stella, in primis, nella stessa ATS S08, nel Gal Regeneratio, nell’Area Interna – Cilento Interno e nel Consorzio di Gestione Idrico, ASIS. Sempre insieme ai Comuni già presenti nella C.M., Torchiara fa parte dello stesso sub ambito ATO», fanno sapere da palazzo di città.

E ancora si evidenzia che «il territorio e la Comunità di Torchiara, che conta poco meno di 3 000 abitanti (in progressiva crescita da anni) oltre a confinare con la Comunità Montana stessa, ne è anche, naturalmente, parte integrante e sostanziale, da un punto di vista socio-economico e culturale. Per quanto esposto, riteniamo, che il rientro del nostro Comune di Torchiara, all’interno della Comunità Montana Alento Monte Stella contribuirebbe, senza ombra di dubbio, a rendere ancora più omogenee e coese le iniziative e le attività, che già di fatto esistono, di una intera area geografica che presenta le stesse caratteristiche orografiche, economiche e sociali, rimediando a non sempre comprensibili perimetrazioni che hanno penalizzato in questi anni, possono tuttora e potrebbero ancora penalizzare la nostra Comunità e con essa, le Comunità limitrofe». Così scrive il primo cittadino Farro.