Tesserino raccolta funghi nell’area della Comunità Montana Alento – Monstella: ecco come ottenerlo

La Comunità Montana Alento – Montestella ha diffuso una nota per permettere le iscrizioni a un corso che consentirà di ottenere i patentino per la raccolta di funghi epigei sull’intero territorio della regione Campania. Per partecipare è necessario compilare l’apposita domanda, che può essere reperita cliccando su questo link

Il colloquio e i costi

Per superare il colloqui occorrerà possedere delle conoscenze microbiologiche di base. L’ente offre gratuitamente un piccolo e semplice manuale che consente ai candidati di ottenere conoscenze sufficienti alla raccolta di funghi in totale sicurezza e nel rispetto dell’ambiente. I costi sono esigui, occorre un versamento di 30 euro e una marca da bollo di 16 euro. dovrà poi essere allegato un altro versamento di altri 5 euro. Il rinnovo del tesserino è a cadenza annuale

Le norme principali da seguire per la raccolta funghi

La raccolta funghi è un’attività molto praticata sul territorio cilentano, dunque ecco una ricapitolazione delle principali norme da seguire. La raccolta è consentita tutti i giorni della settimana, ma deve essere praticata solo in certi orari: da un’ora dopo l’alba a un’ora prima del tramonto. Il quantitativo massimo di funghi che può essere raccolto è di tre km, ma per alcune specie tutelate scende a un solo kilo. E’ assolutamente vietato riporre il raccolto in contenitori non areati o in plastica, questo impedirebbe la riproduzione dei funghi.