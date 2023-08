Opportunità di lavoro: Comunità Montana Alento – Monte Stella cerca 25 operai

Si cerca, per la Comunità Montana Alento Monte – Stella la figura professionale di Idraulico forestale. Un’ottima opportunità di lavoro. L’Ente Montano, in particolare, assume 25 operai a tempo determinato tramite la Fmts Lavoro Srl, Agenzia Per il Lavoro e di somministrazione (Aut. Min. R. 0000002 del 05.01.2021).

Posizione

Le risorse, svolgeranno le seguenti mansioni: attività di spegnimento di incendi boschivi e di bonifica delle aree percorse dal fuoco; conduzione/gestione di macchinari e attrezzature forestali. Oltre a queste, dovrà svolgere attività di prevenzione del patrimonio forestale, prevalentemente consistenti in: manutenzione e salvaguardia degli alvei fluviali e torrentizi, attraverso il taglio della vegetazione spontanea, l’espurgo dei materiali accumulatisi nell’alveo ed il ripristino opere di ingegneria naturalistica esistenti; manutenzione straordinaria e conservazione dei sentieri naturalistici, attraverso il loro recupero e pulizia, compreso l’eventuale ripristino di manufatti in legno, come le staccionate, e della segnaletica; conservazione e salvaguardia della viabilità rurale, attraverso il decespugliamento delle scarpate e la pulizia delle cunette; conservazione, salvaguardia e messa in sicurezza delle aree limitrofe (scarpate) alla rete stradale provinciale, oltre alla pulizia delle cunette e delle caditoie; messa in sicurezza delle foreste in prossimità dei centri urbani, per la mitigazione del rischio incendi, attraverso la realizzazione e la manutenzione delle vie di accesso e dei tracciati parafuoco utili per il transito dei mezzi spegnimento.

Requisiti

esperienza pregressa nel ruolo

flessibilità e capacità di lavorare in team

disponibilità a lavorare in provincia di Salerno

Altre informazioni

Luogo di lavoro:

Laureana Cilento (SA)

Tipologia contrattuale:

somministrazione a tempo determinato full-time

Una opportunità interessante per quanti hanno esperienza nella conduzione di mezzi agricoli e/o nella corretta manutenzione di fondi agricoli per la prevenzione incendi e pulizia di canali e cunette.

Chiunque voglia candidarsi può farlo compilando il modulo disponibile sul sito della società incaricata della selezione.

Questo il link per la compilazione del modulo di candidatura.