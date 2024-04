Incidente a Laureana Cilento: 24enne di Castellabate finisce in ospedale

Un giovane di 24 anni di Castellabate è stato trasportato in ospedale a Vallo della Lucania intorno alle 19 del pomeriggio di oggi dopo un incidente stradale avvenuto sulla Via del Mare, in località Archi di Laureana Cilento, al confine con Agropoli.

Perdita di controllo e ribaltamento

Il giovane, che viaggiava a bordo di una Peugeot 206 in direzione Castellabate, ha perso il controllo dell’auto, probabilmente a presumibilmente a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, ed è finito fuori strada terminando la sua corsa in un uliveto dopo aver imboccato una strada interpoderale e aver scavalcato un cordolo, poi si è adagiata su un fianco.

Soccorsi e rilievi

Il 24enne è riuscito ad uscire autonomamente dal veicolo e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il giovane in ospedale a Vallo della Lucania per accertamenti. Le sue condizioni non sono gravi. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agropoli, e dai vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli.

Le cause ancora da accertare

Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. I carabinieri stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Disagi alla circolazione

L’incidente ha provocato disagi alla circolazione sulla Via del Mare in entrambe le direzioni durante il soccorso e le operazioni di recupero della vettura incidentata.