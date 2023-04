Tavolo tecnico sulla SS517/Var “Bussentina” presso la Provincia di Salerno per i lavori sui viadotti, le novità

Si è tenuto oggi presso la sede della Provincia di Salerno un importante Tavolo Tecnico che ha coinvolto numerosi enti, tra cui Anas, la Regione Campania e la stessa Provincia, al fine di definire il programma delle attività necessarie per avviare i lavori di manutenzione sui viadotti della SS517/VAR “Bussentina”.

Le finalità

L’obiettivo principale è quello di garantire che tali lavori non arrechino disagi alla circolazione durante la stagione estiva, come precedentemente annunciato da Anas.

Durante l’incontro, gli enti intervenuti hanno illustrato nel dettaglio le attività da svolgere e le rispettive competenze. In particolare, è stato stabilito che entro il mese di maggio saranno avviati e completati i lavori di disboscamento degli arbusti lungo il tracciato della ex SS517, a cura della Comunità Montana Bussento-Lambro e Mingardo, come fase preliminare per la successiva messa in sicurezza del costone, che sarà eseguita dalla Provincia di Salerno.

Le principali novità

Al termine di queste attività, Anas si occuperà dell’intervento di ripristino di un tratto in frana, con la ricostruzione del piano viabile, al fine di ripristinare la transitabilità dell’arteria stradale. Inoltre, Anas ha confermato che verrà realizzato un bypass come percorso alternativo per la circolazione durante i lavori sul viadotto “Santolia II”, con la prevista conclusione della costruzione del nuovo impalcato in acciaio entro la primavera del 2024.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ha sottolineato l’importanza di guidare in modo responsabile, rispettando le norme sulla sicurezza stradale e evitando distrazioni, alcol e droghe al volante, per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada. “Quando guidi, Guida e Basta!” è il messaggio che Anas vuole diffondere per promuovere una guida consapevole e responsabile.

L’incontro

L’incontro odierno ha quindi permesso di definire con precisione le attività necessarie per la manutenzione dei viadotti della SS517/VAR “Bussentina”, con l’obiettivo di garantire la sicurezza stradale e minimizzare i disagi alla circolazione durante i lavori. Grazie alla collaborazione tra gli enti coinvolti e all’impegno di Anas, si prosegue sulla strada della manutenzione e della sicurezza delle infrastrutture stradali, a beneficio di tutti gli automobilisti e utenti della strada nella provincia di Salerno e nella regione Campania.