Non solo Cilentana. A rappresentare un’importante arteria di collegamento per il Cilento e il Golfo di Policastro è la Strada Statale 417 “Bussentina”. Anche questo importante asse viario sarà attenzione da lavori di messa in sicurezza, come annunciato nei giorno scorsi dal Sottosegretario di Stato Tullio Ferrante.

I lavori come dichiarato dal responsabili Anas Campania Nicola Montesano partiranno a breve e interesseranno il primo tratto della strada.