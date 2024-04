Salerno: “il Corso da re”, il cantiere avanza, il restyling arriva nell’area dell’ex tribunale

Proseguono i lavori sul Corso Vittorio Emanuele di Salerno. Il cantiere avanza: transennato anche il secondo lotto, ovvero il tratto che va da via Diaz a Via dei Principati. Operai e mezzi sono ancora al lavoro per completare i lavori del primo lotto, nel tratto compreso tra via Martiri Salernitani e via Diaz.

Gli interventi sono ripresi ad inizio marzo dopo lo stop imposto per lo svolgimento dell’evento Luci d’Artista. Secondo i programmi, i lavori del primo lotto dovrebbero concludersi entro il 20 giugno.

E dopo il cantiere appena montato, all’altezza dell’ex Tribunale, si procederà con il terzo e ultimo lotto, nell’area compresa fino a piazza Portanova. Secondo le previsioni, i lavori per “un corso da Re” dovrebbero finire entro dicembre 2025.