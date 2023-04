Bussentina, oggi incontro in Provincia: soluzione per limitare i disagi

Nel pomeriggio di mercoledì 12 aprile si è svolto un incontro presso la Provincia di Salerno finalizzato a fare il punto sui programmati lavori su tre viadotti della SS517/VAR “Bussentina”, per un investimento complessivo di oltre 10 milioni di euro.

Partecipanti e obiettivi dell’incontro

All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, Anas, la Regione Campania, la Provincia di Salerno e i Sindaci dei Comuni interessati, con l’obiettivo di condividere in via preliminare le future scelte di cantierizzazione e deviazione della circolazione durante l’esecuzione degli interventi. L’organizzazione delle lavorazioni riuscirà a salvaguardare le stagioni estive.

La realizzazione del bypass provvisorio

Durante l’incontro, Anas ha confermato che prima dell’avvio dell’intervento numero 1, per la demolizione e ricostruzione del viadotto “Santolia II”, verrà realizzato un bypass provvisorio. Il bypass sarà parallelo al tracciato dell’esistente viadotto e avrà una lunghezza di circa 100 metri. L’obiettivo del bypass è quello di garantire la continuità della circolazione sulla SS517/VAR.

La previsione dell’ultimazione della realizzazione del nuovo impalcato

L’ultimazione della realizzazione del nuovo impalcato in acciaio è prevista entro la primavera del 2024. In questo modo, il tracciato della SS517/VAR resterà fruibile per il periodo estivo.

Gli interventi di ripristino della strada provinciale

Parallelamente all’esecuzione del primo lavoro, secondo modalità ed attività che verranno definite nel corso delle prossime settimane da tutti gli Enti competenti, alla presenza tra gli altri della Protezione Civile, si procederà ad effettuare interventi di ripristino della strada provinciale (517 “Bussentina”) quale tracciato alternativo per la circolazione (per circa 4km) durante i lavori sui viadotti “Santolia I” e “Zerme”. Tali lavori si svolgeranno in maniera contestuale nel periodo temporale compreso tra settembre 2024 e giugno 2025.

La soddisfazione degli Enti intervenuti

A margine dell’incontro è stata espressa soddisfazione da parte degli Enti intervenuti, anche in relazione alla consueta disponibilità e collaborazione di Anas verso il Territorio.