Tappa a Piano Vetrale per la gara ciclistica “Rando Ci-lento”

Sono 120 i ciclisti che hanno partecipato a Rando Ci-lento, sfida ciclistica per le strade del Cilento. Domenica scorsa tra le tappe c’è stata Piano Vetrale. L’amministrazione comunale si è impegnata per rifocillare i corridori e per far conoscere loro il patrimonio artistico del borgo: i famosissimi Murales. Fondamentale l’ausilio della locale Pro Loco, gestita dal neopresidente Luigi Inverso, e quello della Protezione Civile. Ai microfoni di InfoCilento, il vicesindaco Sica ha raccontato la bella giornata di sport, svelando, inoltre, i progetti futuri riguardo la promozione del territorio.

I ringraziamenti del vicesindaco Gesù Sica

Sica ha cominciato ringraziando la Pro Loco e la popolazione tutta, che si è adoperata per la buona riuscita dell’evento con la consueta ospitalità cilentana: “Grazie alla Pro Loco, alla Protezione Civile e a tutti i cittadini. In particolare, Dalmiro Sica che ha permesso a molti di degustare la gastronomia locale, con un menù dedicato ai partecipanti. “Questa è la seconda volta che ospitiamo una tappa di Rando Ci-lento” -ha continuato- “Ancora una volta è stato un bel successo, la popolazione ha risposto davvero bene e i corridori sono rimasti impressionati sia dai Murales che dai paesaggi.”

I progetti per il futuro

Sica ha avuto modo di raccontare anche i progetti futuri. “Stiamo parlando con gli organizzatori di Rando Cilento. Sono molto contenti della nostra partnership. L’anno prossimo sono sicuro che potremo ospitare non sono una semplice tappa, ma addirittura un arrivo!”, ha esclamato emozionato.

“L’amministrazione intende impegnarsi al massimo per avvicinare al nostro borgo, chi ama questi paesaggi, questa cultura, la nostra cucina e le nostre tradizioni, l’arte”. “Favoriremo in ogni modo possibile eventi sportivi come questo e ogni tipo di manifestazione che valorizzi Piano Vetrale, Orria e Casino Lebano”, ha chiosato.