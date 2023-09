Successo in Bulgaria per i 3 tre giovani chef di Celle di Bulgheria | VIDEO

Grande successo in Bulgaria per la cucina italiana, in particolare quella cilentana cellese, nel corso del Festival Internazionale della cucina tradizionale che si è a svolto è Neofit Rilski a fine Agosto. A caratterizzare la cucina tipica italiana sono state le tradizioni culinarie ed enogastronomiche del Cilento, in particolare quelle che accompagnano i piatti tipici del Comune di Celle di Bulgheria.

Tre infatti gli chef proveniente dal piccolo centro cilentano che si sono dilettati nella preparazione di alcuni tipici piatti della trascrizione culinaria cellese: Cesare Giella, Giuseppe Gerundo e Orazio Pisciottano. Un team perfetto accompagnato in questo meraviglioso viaggio dal consigliere comunali Angelo Carelli.