Strada viscida a causa della pioggia: incidente a Sant’Arsenio, ferita una donna

Nella mattinata di oggi si è verificato un incidente stradale lungo la ex strada regionale 426 in via Monsignor Sacco, nel comune di Sant’Arsenio.

La dinamica del sinistro

Secondo le prime ricostruzioni, una donna alla guida della propria vettura avrebbe perso il controllo del mezzo, probabilmente a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia.

I soccorsi

Fortunatamente, la conducente è uscita dall’incidente con lievi ferite, tuttavia la sua auto ha subito numerosi danni. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi, che hanno provveduto a trasportare la donna in ospedale per le cure del caso.

L’incidente ha causato alcuni disagi alla circolazione stradale, ma le forze dell’ordine hanno provveduto a gestire il traffico in modo da minimizzare gli eventuali rallentamenti.

Disagi a causa delle piogge

La sicurezza stradale è un tema che preoccupa sempre di più i cittadini, specialmente in occasione di condizioni meteorologiche avverse come quella di oggi.

Invitiamo tutti gli automobilisti a prestare la massima attenzione quando si mettono al volante, adattando sempre la propria velocità alle condizioni della strada e rispettando le regole del codice della strada.

Questo episodio, come purtroppo accade troppo spesso, ci ricorda l’importanza di essere sempre vigili e responsabili alla guida, in modo da evitare situazioni pericolose per noi stessi e per gli altri utenti della strada.