Sondaggio: estate nel Cilento, qual è il tuo posto del cuore?

Le vacanze estive sono il momento più atteso dell’anno per molti italiani, e la scelta della meta può fare la differenza tra una vacanza ordinaria e un’esperienza indimenticabile. La calda stagione ha da pochi giorni aperto le sue porte e come sempre il Cilento è tra le mete più amate delle vacanze estive al mare e non solo.

La piccola perla del Mediterraneo

La bellezza indiscussa delle nostre coste e la tranquillità dell’entroterra, fanno del nostro territorio la destinazione ideale per un viaggio all’insegna della natura, della storia e del relax. Già perché il Cilento non è solo un paradiso balneare, ma vanta anche un ricco patrimonio storico, con antiche città greche e romane come Velia e Paestum , che ospita i famosi templi dorici.

Sono in molti quelle che definiscono il Cilento, una piccola perla del Mediterraneo, dove è possibile fare escursioni lungo i sentieri panoramici, passeggiate in bicicletta ed esplorare grotte e baie nascoste.

I risultati del sondaggio

E così ci siamo chiesti, ma qual è il posto del cuore per chi qui trascorre le vacanze?

La lista delle preferenze è infinita e nella top 5 ritroviamo: Acciaroli, Marina di Camerota, Agropoli, Palinuro ed Ascea. Ad averla vinta sono quindi le spiagge del Cilento. Ma qualche voce fuori coro c’è, perché Alessandra ad esempio ci scrive: “Io del Cilento amo la tranquillità dei piccoli paesini interni al calar della sera, quando tutti rientrano dal mare e passano nel bar di fiducia, quello di sempre, a volte l’unico aperto del paese, dove però sei certo di trovare sempre qualcuno. E tra chi sorseggia una birra fredda, scovi chi invece è tutto il giorno che continua a sfidarsi a carte, a suon di continue rivincite”.

Giordano invece dice: “Le mie radici sono cilentane, da piccolo la mia estate iniziava a giugno e finiva a settembre. Ora che sono più grandicello, e qualche amico di comitiva ha cambiato ormai rotta, nonostante ogni anno mi ripeto di non seguire più i miei, non riesco a non tornarci. Non so spiegarlo perché ma, lì da voi, c’ho davvero lasciato il cuore”.

Molti utenti del nostro giornale hanno evidenziato infatti, l’ospitalità e l’autenticità delle persone che vivono nel Cilento. Affermano di essere stati accolti a braccia aperte e di aver sperimentato un’autenticità che spesso è difficile trovare altrove. Questo ha reso la loro esperienza nel Cilento ancora più speciale e memorabile.

E allora, buona estate a tutti…noi vi aspettiamo.