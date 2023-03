Sistemazione strada: approvato un progetto per la messa in sicurezza della Sp 35

Il Comune di Petina ha approvato un progetto definitivo per lavori di “sistemazione e messa in sicurezza della Strada Provinciale 35/B”. È stato redatto dall’ufficio tecnico comunale il primo stralcio dei lavori.

Il progetto

Il costo dell’intervento è di 1 milione di euro, così suddiviso: circa 737 mila euro per le somme dei lavori compresi oneri per la sicurezza e circa 263 mila euro per le somme a disposizione della stazione appaltante.

Per la realizzazione dell’opera non è necessaria nessuna variante degli strumenti urbanistici poiché gli stessi sono già conformi all’opera da realizzare. Inoltre, non è prevista nessuna procedura espropriativa di terreni per l’esecuzione dei lavori.

Il finanziamento

Il progetto sarà finanziato con i fondi della Regione Campania, nello specifico dal Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) a valere su risorse FSC 2014/2020 (Fondo Sviluppo e Coesione).

L’Ente, guidato dal sindaco Domenico D’Amato, ha ottenuto la somma di 1 milione, essendo la popolazione di Petina inferiore o uguale a 5 mila abitanti.

Il fondo fornisce finanziamenti per progetti in vari settori, tra cui trasporti, energia, ambiente, istruzione e formazione, ricerca e sviluppo, servizi pubblici e infrastrutture sociali. È particolarmente importante perché mira a promuovere la coesione sociale ed economica tra le regioni dell’UE, riducendo le disuguaglianze regionali e contribuendo alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile.