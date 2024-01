Serre: via Umberto I rimessa a nuovo. Lavori in fase di ultimazione

A Serre sono in fase di ultimazione gli interventi di risanamento e di prevenzione del dissesto idrogeologico di via Umberto I.

Lo hanno fatto sapere dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Opramolla, che ha ribadito che i lavori procedono spediti.

Le dichiarazioni

“Abbiamo profuso il massimo impegno per permettere nel miglior modo possibile il rifacimento di circa 5.500 metri di pavimentazione stradale oltre all’installazione di nuove barriere in acciaio zincato per la sicurezza stradale, il rifacimento della segnaletica orizzontale, la realizzazione di muretti, zanelle, drenaggi, griglie, cunette e pozzetti di scolo di acqua piovana, la risagomatura del tratto dissestato in località Pagliarelle e, ancora, la realizzazione di una gabbionata di contenimento del terreno associata all’installazione di altre barriere di sicurezza stradale” hanno spiegato dalla casa comunale.

I fondi

I fondi investiti per l’opera ammontano complessivamente a € 665.000 euro e rientrano tra quelli previsti per la “Mitigazione ambientale”.

I cittadini potranno percorrere finalmente una strada sicura, la nuova via Umberto I, che garantirà un collegamento molto più agevole con la Strada Statale 19 e velocizzerà il collegamento tra le località Favali e Sorame.

Le dichiarazioni di Opramolla

“Garantire a tutti sicurezza e infrastrutture migliori è, per noi, una priorità assoluta e irrinunciabile. Serre è una città che ambisce a migliorare, sempre di più, le condizioni di vivibilità nel nostro Comune” ha detto, invece, il primo cittadino.