Sant’Arsenio: ladri in azione mettono a segno due furti

Rubati oro e soldi Monili in oro e cospicue somme di denaro. Questo è il ricco bottino dei due furti messi a segno del tardo pomeriggio di ieri nel centro di Sant’Arsenio. l ladri, sicuramente più di tre, hanno agito indisturbati in due abitazioni, ubicate in zone diverse del paese. Sono riuscite a portare via oggetti preziosi custoditi dai proprietari delle abitazioni ed anche denaro.

La ricostruzione

I malviventi hanno poi provato ad entrare in un’altra abitazione ma la presenza della proprietaria li ha fatti desistere. Sul posto la Polizia Municipale di Sant’Arsenio ed i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sala Consilina che hanno avviato le indagini del caso.

Allarme tra i cittadini

I cittadini sono preoccupati per la spregiudicatezza con cui hanno agito i ladri che senza troppi problemi sono entrati in azione in una fascia oraria in cui alcune attività commerciali sono ancora aperte ed è vivo il via vai di mezzi e persone nel piccolo centro valdianese.