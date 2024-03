Sant’Arsenio: cade da una scala, 70 enne in rianimazione

Un uomo di 70 anni di Sant’Arsenio è stato ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Polla nel pomeriggio di oggi. L’uomo è caduto da una scala mentre si trovava nella sua abitazione situata nel centro del paese.

I soccorsi

Immediatamente soccorso l’uomo è stato trasportato con urgenza dal 118 all’ospedale di Polla. Le sue condizioni sono apparse gravi fin da subito, tanto che i sanitari hanno disposto il ricovero in Rianimazione.

Le cause

Al momento non si conoscono le cause della caduta. L’uomo si trovava in casa al momento dell’incidente, potrebbe aver perso l’equilibrio per un malore o per una distrazione.