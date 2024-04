Il Direttore Sanitario Aziendale, Primo Sergianni, visita a sorpresa gli ospedali di Eboli e Polla

Visita a sorpresa negli ospedali a sud di Salerno per il direttore aziendale Primo Sergianni. È accaduto nel giorno di Pasqua.

La visita ad Eboli

Ad Eboli Sergianni è stato accompagnato per un saluto ai dipendenti in servizio ed ai degenti dal Direttore Sanitario f.f. dott.ssa Nicoletta Voza, dal dr. Fernando Chiumiento (capo dipartimento emergenza), dal dr. Giuseppe Gigliotti (capo dipartimento area medica) e dal Presidente dell’Ordine dei Medici di Salerno dott. Giovanni D’Angelo.

La visita è stata anche occasione per illustrare al direttore Sergianni i lavori che si stanno completando per dare maggiore fruibilità e servizi all’utenza, a partire dalle nuove sale operatorie e alle diagnostiche radiologiche di pronto soccorso, e con la prossima installazione (entro il mese di maggio) di una nuova Tc Dual Source di ultima generazione specifica per lo studio del cuore e dei vasi.

«Un vivo apprezzamento per le attività ospedaliere e per la molteplicità di apparecchiature all’avanguardia utilizzate dalla Nefrologia, Emodinamica ed Elettrofisiologia, Risonanza Magnetica è stato espresso dal Direttore», fanno sapere Emiddio Sparano e Antonio Ristallo RSU CISL – ASL SALERNO.

Il dottore Sergianni ha anche illustrato le linee del nuovo Atto Aziendale presentato nei giorni scorsi, rimarcando la centralità dell’Ospedale di Eboli sia per l’emergenza chirurgica che per le reti tempo/dipendenti quali I.M.A. e ICTUS.

«Ha assicurato la massima disponibilità della direzione strategica al reclutamento di ulteriori risorse umane per fronteggiare le carenze organiche per garantire livelli di assistenza ottimali alla nostra popolazione», dicono Sparano e Ristallo.

Polla

Nella prima tappa al “Luigi Curto” di Polla, accompagnato dal Direttore Sanitario Gerardo Liguori, in attesa dell’arrivo de neo direttore del presidio ospedaliero valdianese, Luigi Mandia, ha visitato le Unità Operative Complesse di Ginecologia e Ostetricia, diretta da Dirigente Medico, Francesco De Laurentiis, e di Pronto Soccorso, diretta dal Dirigente Medico, Antonio Iannaco.

Sergianni ha elogiato medici e operatori per la loro dedizione e professionalità, mentre agli ammalati ha offerto parole di speranza e incoraggiamento insieme agli auguri di pronta guarigione e di ritorno a casa.

La visita è stata molto apprezzata sia dagli operatori che dagli ammalati e i loro familiari.