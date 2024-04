Al reparto di Ostetricia e Gineologia di Polla il progetto “Supermamma”

Al reparto di Ostetricia e Gineologia di Polla al via il progetto “Supermamma”: per vivere al meglio l’esperienza di diventare genitori Il prossimo 5 maggio si celebra la “Giornata internazionale dell’Ostetrica”. Per l’occasione, si dà il via all’ospedale “Luigi Curto” di Polla al “Progetto Supermamma”.

In cosa consiste l’iniziativa

Si tratta di un’iniziativa che si rivolge a tutte le future mamme che desiderano un supporto e un aiuto durante la gravidanza, il parto e il post parto.

Durante gli incontri previsti dal progetto, sarà possibile conoscere il team di Ostetricia e Ginecologia del presidio ospedaliero di Polla, ricevere informazioni dettagliate sulla gravidanza, il parto e le cure post parto. Inoltre, è possibile partecipare a sessioni pratiche per imparare a gestire il dolore in travaglio e a prendersi cura del proprio bambino e della propria bambina nei primi giorni di vita.

L’obiettivo

Il “Progetto Supermamma” nasce con l’obiettivo di essere un punto di riferimento per tutte le future mamme, offrendo loro supporto e consigli preziosi durante un momento così delicato e importante della loro vita.

Per maggiori informazioni e per aderire al progetto, è possibile inviare una mail a ostetricia.polla@gmail.com.