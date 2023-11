Capaccio, tentano colpo in banca: ladri messi in fuga

Nella notte tra domenica e lunedì, una banda di ladri ha tentato un colpo alla filiale di Capaccio Scalo della BCC Aquara, ma il loro piano è stato vanificato in modo inaspettato. I malviventi hanno agito nell’oscurità, penetrando nell’istituto di credito dopo aver forzato una porta d’ingresso laterale con arnesi da scasso. La loro mira era una cassaforte situata all’interno dell’edificio.

Il colpo fallito

La sorpresa è stata grande quando i ladri sono riusciti a portare via la cassaforte, solo per scoprire successivamente che era completamente vuota. La sfortuna ha giocato contro di loro, poiché la struttura bancaria aveva un sistema centralizzato sofisticato per svuotare regolarmente le casseforti.

I malviventi sono stati poi costretti a fuggire precipitosamente quando è scattato l’allarme della filiale.

Indagini in corso

Sul luogo del tentato furto sono giunte tempestivamente le guardie giurate e i carabinieri della Compagnia di Agropoli. Le forze dell’ordine hanno eseguito tutti i rilievi del caso, acquisendo le immagini dell’impianto di videosorveglianza della banca di credito cooperativo e delle attività commerciali circostanti.