Sant’Arsenio 5 milioni di euro vinti al “Miliardario Maxi”: è toto vincitore nel Vallo di Diano

Si è scatenata la caccia al fortunato o alla fortunata vincitrice che stamattina si è risvegliata milionaria dopo aver vinto 5 milioni di euro con un biglietto “Miliardario Maxi” da 20 euro acquistato ieri mattina presso il Lion’s Café di Sant’Arsenio. Nico Leone, il proprietario del locale, ha rivelato pochi dettagli sull’accaduto. Riservatezza massima e tutela della privacy.

Caccia al vincitore

Tuttavia, si sa che si tratta di un cliente abituale del bar situato in via Foce e molto probabilmente di sesso maschile (informazione non confermata da Nico), che ieri mattina è entrato nel bar e ne è uscito milionario, con la sua vita completamente trasformata. Il toto vincitore si è diffuso a Sant’Arsenio e in tutto il Vallo di Diano, con ipotesi sull’identità e fantasie su come potrebbero essere spesi quei soldi.

La vincita più alta registrata nel Vallo di Diano

Sebbene al Lion’s Café siano state registrate vincite importanti in passato, quella di ieri è stata di dimensioni senza precedenti. Certamente, si tratta di una delle vincite più grandi mai avvenute nell’intera area del Vallo di Diano.