Salerno: arresto per evasione e furto aggravato nei confronti di un uomo che era sottoposto agli arresti domiciliari

Il 12 dicembre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Salerno, su richiesta di questa Procura, nei confronti di un uomo, per i reati di evasione e furto aggravato, in quanto secondo la ricostruzione accusatoria condivisa dal giudicante, il predetto si sarebbe allontanato dalla propria abitazione ove era sottoposto agli arresti domiciliari per recarsi presso un supermercato ove sottraeva svariata merce.

Il provvedimento

Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettivo di impugnazione e le accuse cosi come formulate, saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.