Salernitana Women: quinto successo di fila per le granata

Vince ancora la Salernitana Women che batte per 2-1 il Villaricca. Non passa nemmeno un minuto che Olivieri si inserisce nelle maglie della retroguardia avversaria calciando di un metro alla destra di Rydlewska. Al 10’ la Salernitana passa: un passaggio filtrante di Falivene viene deviata da Avolio che beffa il suo portiere portando avanti le granata. Le padrone di casa tornano pericolose al 21’ con un piazzato di Cuomo che da distanza siderale chiama agli straordinari Rydlewska. In un match combattuto, poi, sempre su una punizione al 27’ Avvisato colpisce la traversa mentre alla mezzora Mercede vede Rydlewska allungarsi su un destro velenoso. Pascale, invece, non può nulla al 39’ quando Visco, da fuori area, trova l’angolino che vale il pari. La ripresa si apre con il nuovo vantaggio granata targato Sabatino: la centrocampista dal limite gira quanto deve disegnando una parabola imparabile. Il Villaricca, poi, al 28’ va vicino al pari sugli sviluppi di un corner: Pascale ci mette i pugni in uscita con Trematerra a cogliere la traversa dal limite. Finisce 2-1 con il quinto successo di fila per le ragazze di coach De Risi.

Salernitana Women-Villaricca: 2-1

Reti: 10’ pt Avolio aut. (S), 39’ pt Visco (V), 10 ‘st Sabatino

Salernitana: Pascale, Sorrentino (21’ st Apadula), Cozzolino, Calvanese, Marino, Colonnese (35’ pt Donnarumma), Sabatino, Falivene, Mercede (17’ st Tulimieri), Olivieri, Cuomo. All. Valentina De Risi

A disposizione: Fusco, Apolito, Cicchetti, Cirillo, Giurbino, Genovese.

Villaricca: Rydlewska, Caccamo (40’ st Sannino), Avolio, Avvisato, Esposito, Trematerra, Fischietti (21’ st De Marco), Ludovisi (11’ st Avilia), Volpe (11’ st Fabbruzzo), Illano (25’ pt Visco), Lombardi. All: Illano

A disposizione: Di Blasio, Cozzolino, De Lucia, Postiglione.

Arbitro: Alessandro Papagno (Sez. Roma 2)

Assistenti: Pablo Lebos (Sez. Nola) – Alfonso Riccardo (Sez. Nola)

Ammonite: – Recupero: 1‘ pt, 4’ st. Angoli: 5-2.

Valentina De Risi: “Complimenti alle ragazze per averci sempre creduto”

“Gara più combattuta e sofferta rispetto alle ultime vittorie, oggi è stata molto più difficile. Affrontavamo una squadra vogliosa di punti per allontanarsi dalla zona play-out così come noi. A questo derby noi non ci siamo arrivate in condizioni ottimali avendo otto ragazze fuori, quindi va bene così. Erano importanti i tre punti, ci siamo riuscite e siamo davvero soddisfatte. Il lavoro ci sta dando davvero i risultati che speravamo fin dall’inizio. Faccio i complimenti alle ragazze che anche in questa circostanza ci hanno creduto, anche nei momenti più difficili. Sono orgogliosa di quello che stanno facendo, sapevamo di dover rimanere compatte per portare a casa qualcosa di importante e lo abbiamo fatto. Sono felice di quanto visto”.