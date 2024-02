Salernitana Women: Cuomo nel finale stende il Grifone Gialloverde

Ancora un successo, il quarto consecutivo, per la Salernitana Women che supera in trasferta il Grifone Gialloverde. Partenza sull’acceleratore per le granata che cercano la via del gol in avvio con Donnarumma e Olivieri. Con il passare dei minuti le ragazze di coach De Risi ci riprovano con Falivene, Cuomo ed ancora Olivieri ma Girvasi, portiere delle laziali, si fa trovare pronta. Il forcing granata vede nella parte finale della prima frazione le opportunità di Sabatino e Cuomo ma il parziale non si schioda dallo 0-0. Nella ripresa ancora ospiti pericolose con Cuomo e Donnarumma a prendere un palo a testa in 7’. Il legno, poi, salva ancora le padrone di casa a metà tempo sulla conclusione dal limite di Falivene. Al 41’, invece, Cuomo trova il jolly vincente calciando dall’arco dei sedici metri in maniera imparabile consegnando l’intera posta in palio alle granata.

Il tabellino di Grifone Gialloverde-Salernitana Women: 0-1

Reti: 41’ st Cuomo

Grifone Gialloverde: Girvasi, Di Berardino, D’Onofrio (8’ st Aversa), Colini, De Cesaris, Daggiante, Millocca, Paglicci, Conti (22’ st Nicosia), Libera (40’ st Egidi), Forgione (12’ st Auditori) All: Gagliardi

A disposizione: Ceccon, Mandara, Kinimonth, Graziosi, Petrazzi.

Salernitana: Pascale, Sorrentino, Longo (27’ st Di Santi), Cozzolino, Calvanese, Donnarumma (13’ st Colonnese), Sabatino, Falivene, Mercede (37’ st Tulimieri), Olivieri, Cuomo. All. Valentina De Risi

A disposizione: Fusco, Apadula, Apolito, Cicchetti, Giurbino, Genovese.

Arbitro: Domenico Petriglione (Sez. Termoli)

Assistenti: Benedetto Casale (Sez. Formia) – Manuel Lucia (Sez. Frosinone)

Ammonite: De Cesaris Recupero: 1‘ pt, 3’ st. Angoli: 2-5

Valentina De Risi: “Grandissima Salernitana, vittoria davvero meritata”

“Ho visto davvero una grandissima Salernitana. Abbiamo portato a casa una gara con ampio merito, dominando in lungo e largo. La vittoria è stata, quindi, meritatissima nonostante le tante defezioni importanti, sono contenta, però, perché chi sta giocando si è fatta trovare pronta. Abbiamo trovato una quadra dimostrando di avere una grossa personalità. In campo ho visto quello che abbiamo provato in settimana, stiamo lavorando bene. Le ragazze, ora, sono più convinte e sono cresciute sotto tutti i punti di vista. Inutile dire che sono soddisfatta di queste quattro vittorie consecutive che ripagano quanto fatto nei mesi scorsi. Dobbiamo continuare su questa strada cercando di allontanare quanto più è possibile la zona play-out”.