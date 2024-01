Salernitana Women: terzo successo di fila per le granata

Ultima giornata del girone d’andata per la Salernitana Women che riceveva l’Apulia Trani al Volpe: successo per le granata che vincono per 2-1. Partono meglio le padrone di casa pericolose e al 3’ con Mercede e al 13’ e al 22’ con Cuomo. Al 24’ chances per Olivieri che manda, però, di un metro alla destra di Di Bari mentre al 33’ un tiro dalla distanza di Cuomo è parato dal portiere pugliese. Le ospiti si vedono per la prima volta poco prima del 40’ con una punizione di Delvecchio controllata da Pascale. In pieno recupero, però, Cuomo calcia verso la porta ospite trovando la deviazione sfortunata di Delvecchio nella propria porta.

Nella ripresa al 9’ Sabatino si mette in proprio impegnando Di Bari, intorno al 25’ sugli sviluppi di un corner opportunità per D’Orso che spedisce di poco sul fondo. Le granata si rivedono al 35’ con una punizione dalla distanza di Falivene parata dall’estremo difensore ospite mentre un minuto dopo Olivieri colpisce la traversa. Al 39’ l’Apulia Trani pareggia con Lombardi che manda all’angolino dove Pascale non può arrivare. La risposta granata al 43’ con Sabatino, dai 20 metri, che si coordina disegnando la traiettoria vincente che vale il 2-1.

Salernitana Women-Apulia Trani 2-1: il tabellino



Reti: 50’ pt Delvecchio aut. (S), 39’ st Lombardi (A), 43’ st Sabatino (S)

Salernitana: Pascale, Apicella, Sorrentino (27’ st Longo), Cozzolino, Calvanese (41’ st Donnarumma), Sabatino, Falivene, Mercede, Olivieri, Cuomo (21’ st D’Orso), Colonnese. All. Valentina De Risi

A disposizione: Fusco, Apadula, Marino, Cirillo, Tulimieri, Genovese.

Apulia Trani: Di Bari, Sammarco, Cottini (1’ st Corso) Chiapperini, Scaringi, Zanagra, Bruno (8’ st Lombardi), Ponzo, Vitale (18’ st Gargano), Delvecchio Speranza. All: –

A disposizione: La Donna, Ruotolo, Dicuonzo.

Arbitro: Enrico Foscolo (Sez. Potenza)

Assistenti: Pier Ferderico Poto (Sez. Battipaglia) – Alessandro Paolantonio (Sez. Battipaglia)

Ammonite: Sammarco, Apicella, Speranza

Recupero: 5‘ pt, 3’ st. Angoli: 6-1.

Le parole di coach De Risi

“Quando ho accettato questa opportunità, l’obiettivo era mantenere la categoria e far crescere le ragazze, sono certa che riusciremo insieme a realizzare entrambi gli obiettivi. Non mi piace parlare dei singoli, ma voglio fare una menzione speciale ad Adriana Mercede, che ha lavorato duramente in silenzio e ora sfruttando al meglio le opportunità che le sto offrendo. C’è ancora molto lavoro da fare, stiamo creando molte occasioni ma dobbiamo migliorare nella fase di finalizzazione. Oggi, come spesso accade, abbiamo dominato la partita senza però riuscire a concretizzare al meglio, rischiando così di non vincere una partita che meritavamo di vincere. Dobbiamo assolutamente essere più efficaci nel trasformare in gol le nostre occasioni. Fortunatamente, siamo riusciti a segnare nei minuti finali e a conquistare i tre punti che meritavamo”.