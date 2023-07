Sagra Surace: un weekend di Folklore, cibo e divertimento Made in Italy nella splendida Certosa di Padula

Dal 28 al 30 luglio, presso la splendida Certosa di Padula, si terrà un evento tutto Made in Italy che unisce intrattenimento, cibo, cultura digitale e i valori del territorio. La Factory Campana Casa Surace sta lanciando un nuovo format live che riflette l’identità della sua community. Per la prima volta, infatti, la celebre “famiglia allargata” si prepara ad accogliere amici e “parenti” nel suggestivo Vallo di Diano per il primo grande evento a portare il suo nome: Sagra Surace.

Il programma

Un autentico villaggio dove spettacoli, showcooking, musica e buon cibo permetteranno di rivivere appieno l’atmosfera e le tradizioni che Casa Surace ha condiviso sui social media. Le radici e i valori trasmessi nei video del collettivo verranno quindi riproposti dal vivo, alternando momenti sul palco ad apparizioni spontanee tra il pubblico.

Per un intero weekend, i partecipanti all’evento avranno la possibilità di assaggiare piatti tipici della tradizione italiana e immergersi in un’offerta di intrattenimento unica, dove la cultura popolare si intreccia con il mondo digitale. Saranno presenti talent, influencer e artisti nazionali amici del collettivo, affiancati da nonne, mamme e figure che rappresentano i veri valori della tradizione.

Ospiti d’eccezione gli attori di Casa Surace

Sagra Surace è un evento artistico a 360 gradi che combina folklore, cibo, ironia e musica, con l’obiettivo primario di valorizzare il territorio. Una festa lunga tre giorni con spettacoli non stop, momenti culturali, racconti delle tradizioni locali, showcooking realizzati dalle nonne e dagli attori di Casa Surace, spettacoli comici, concerti, intrattenimento e giochi.

Dalla celebrazione con brindisi ai sondaggi interattivi, dal famoso showcooking della Pizzadagiù, marchio di fabbrica del collettivo, alla presentazione di nuove proposte culinarie, tutto sarà pronto per coinvolgere il pubblico in una gioiosa esperienza.

Ecco l’evento

L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Padula e promosso dalla Direzione regionale Musei Campania e da Artem, concessionario dei servizi di valorizzazione del circuito museale di Padula. Questa straordinaria manifestazione si svolgerà in alcune aree suggestive della Certosa di San Lorenzo, patrimonio mondiale dell’UNESCO dal 1998.

Save the Planet, un’associazione che promuove iniziative sostenibili in tutta Italia, ha concesso il suo patrocinio all’evento. L’associazione collabora già con Casa Surace attraverso il progetto #IoLaButtoLì, una campagna nazionale contro l’abbandono di piccoli rifiuti che ha ottenuto un grande successo e ha sensibilizzato cittadini di tutta Italia sul tema dell’inquinamento.

La Casa Surace accoglie tutti senza distinzione, poiché ciò che conta è l’unità e come recita il motto del collettivo per questa occasione, “Ogni Sagra è Paese”.