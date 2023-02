Rinvenute bombe a mano della Seconda Guerra Mondiale a Sala Consilina

Tre bombe a mano risalenti alla Seconda Guerra Mondiale sono state rinvenute in una zona tra Sant’Angelo e Santa Maria, nel comune di Sala Consilina. Francesco Pierri, un 27enne di professione militare nel Genio Guastatori dell’Esercito, è stato lo scopritore degli ordigni.

Gli ordigni

Le tre bombe a mano, di modello OTO 35, contengono ciascuna 36 grammi di tritolo, in grado di frammentare una sfera di piombo contenente pallini di piombo in caso di esplosione. Il ritrovamento è stato immediatamente segnalato alle forze dell’ordine.

Siamo in presenza di un rinvenimento importante, in quanto questi ordigni rappresentano un potenziale pericolo per la sicurezza pubblica e devono essere maneggiati solo da personale esperto e specializzato. Fortunatamente, grazie alla prontezza di Pierri, è stato possibile segnalare la presenza delle bombe a mano.

La messa in sicurezza

La zona del ritrovamento è stata immediatamente messa in sicurezza dalle autorità competenti, al fine di evitare il passaggio di persone e mezzi. In seguito, sarà avviata un’operazione di bonifica per la rimozione delle bombe e la completa eliminazione del pericolo rappresentato dagli ordigni.