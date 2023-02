Ritrovato ordigno bellico durante la pulizia di un terreno ad Albanella

Una donna ha ritrovato un ordigno bellico mentre era intenta a svolgere lavori di potatura e pulizia dei suoi terreni. È accaduto ieri ad Albanella: una donna del posto, nei pressi di un albero nella sua proprietà agricola sita in località Bosco, ha rinvenuto una bomba inesplosa risalente agli anni della II Guerra Mondiale.

Il ritrovamento

La donna, notando lo strano oggetto e capendo subito si trattasse di una bomba di guerra inesplosa, ha prontamente allertato i carabinieri che hanno provveduto a circoscrivere la zona con del nastro e ad avviare tutte le procedure di rimozione.

A rimuovere l’ordigno dal terreno giungeranno, nei prossimi giorni, gli artificieri dell’Esercito Italiano.

La bonifica

Le autorità si sono raccomandate con i residenti di non avvicinarsi all’area e di non toccare l’ordigno in quanto potrebbe rivelarsi molto pericoloso nonostante si trovi lì, con ogni probabilità, da quasi ottant’anni.