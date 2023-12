“Giovani in campo”, a Contursi Terme la due giorni per presentare le prospettive del progetto e favorire l’occupazione giovanile attraverso le filiere agricole di qualità

L’appuntamento, patrocinato dalla Regione Campania e dal Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, si terrà il prossimo 22 e 23 dicembre a Contursi Terme e prevede dibattiti con ospiti illustri, uno spazio dedicato alla degustazione dei prodotti della filiera cerealicola locale e ad altre attività di intrattenimento.

Il progetto europeo “Giovani in campo”, patrocinato dalla Regione Campania e dal Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, finanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, è nato dalla collaborazione tra l’Impresa Sociale Europe Life Scarl, capofila delle attività, il Centro per la Ricerca Applicata in Agricoltura, l’Azienda Agricola Coglianese, il WWF, dal Dipartimento di Farmacia (DIFARMA) dell’Università degli Studi di Salerno e l’Ente Riserve Naturali Regionali “Foce Sele Tanagro” e “Monte Eremita Marzano”.

Al centro del progetto l’obiettivo di favorire l’occupazione giovanile attraverso forme di cooperazione su terreni pubblici o privati inutilizzati o sottoutilizzati, valorizzando le colture della filiera cerealicola tipiche delle aree pianeggianti e pedecollinari della Provincia di Salerno.

L’evento dedicato alla disseminazione dei risultati del progetto, che si terrà il prossimo 22 e 23 dicembre, avrà luogo presso il Comune di Contursi Terme.

Il padrone di casa, il sindaco Antonio Briscione ha messo a disposizione gli spazi di Palazzo Arnone per ospitare una manifestazione che tieni insieme gastronomia, approfondimenti, divulgazione e spettacoli musicali.

Il calendario

Il 22 dicembre “Giovani in campo” si apre alle ore 18.00 con una tavola rotonda introdotta dal commento di Antonio Briscione sui risultati del progetto, che ospiterà Cristian Torsiello, chef Stella Michelin di Arbustico, Piero Robertiello di Mulino Urbano, e Pellegrino Cerino, dell’Azienda Agricola Cerino.

A seguire, alle 19.30, una degustazione di prodotti a base di grani antichi con gli chef Trotta&Trotta Quality Banqueting, e alle 20.30 il concerto di Lorenzo Kruger.

Il giorno seguente, il 23 dicembre alle ore 10, gli ospiti di “Giovani in campo” avranno la possibilità di prendere parte ad una visita guidata dell’Azienda Agricola Rago di Contursi Terme.

Alle ore 18, la parola andrà ai giovani protagonisti della nuova imprenditoria agricola e zootecnica con una seconda tavola rotonda che ospiterà Salvatore Rufolo, dell’Azienda Agricola Rufolo, Teresa Di Giuseppe della Cooperativa Agricola R-Accogliamo, Valentino Tafuri, docente di In Cibum e fondatore del Pizzificio 3Voglie.

A chiudere la due giorni, una seconda degustazione di prodotti a base di grani antichi con gli chef Trotta&Trotta Quality Banqueting alle ore 19.30, e gran finale con il concerto di Roberto Colella de “La Maschera”.