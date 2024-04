Contursi Terme: Valeria Parrella presenta “Piccoli miracoli e altri

Prosegue la Rassegna letteraria “Contursi che legge e guarda al mondo” ideata e organizzata dall’Associazione APS Insieme per… e lunedì 22 aprile alle ore 18.00 è in programma il quarto appuntamento con una protagonista d’eccezione.

L’opera

Con il libro “Piccoli Miracoli e altri tradimenti” la scrittrice Valeria Parrella, firma prestigiosa e autorevole del mondo letterario attuale, conosciuta al grande pubblico anche come giornalista che collabora con La Repubblica, l’Espresso e Grazia, è attesa presso la Sala dei Cristalli – Hotel Terme Rosapepe da un pubblico che sarà quello delle grandi occasioni.

“Piccoli Miracoli e altri tradimenti”: in ogni racconto, in tutto dodici, emerge la figura di una donna – bambina, giovane, anziana o matura che sia, ad un cero punto, come per folgorazione o per insight, decide altro da quello che ci si aspetta dal suo profilo con cui si relaziona con gli altri e con la realtà. Un momento, un attimo che le cambia il senso e il significato della vita.

Le parole della presidente Lardo

«Con il libro della Parrella continuiamo il discorso sulla necessità a che tutti acquisiscano consapevolezza della vita e delle opportunità che essa può riservare anche a chi di speranze ormai ne restano poche. Le pagine della scrittrice ci aiutano a leggere e a dipanare l’universo donna – ha commentato la Presidente dell’Associazione, Livia Lardo – Ci aiuta a scendere nelle profondità di noi stesse e lì, in questo spazio di sincera intimità, liberiamo energie di vita impensabili e fuori da ogni schema. Quelli della Parrella sono racconti che parlano di vita quotidiana nelle sue molteplici sfumature. Ma ogni sfaccettatura del quotidiano, onestamente vissuto, può nascondere una vitalità tale da annullare ogni ovvietà e usura del tempo. Basta guardare da un’angolatura diversa e il miracolo avviene: ci appropriamo di noi stessi, brandendo dalla nostra vita ogni ostacolo che ci vorrebbe schiavi», ha concluso la dottoressa Livia Lardo.

Il programma

Grande attesa, dunque, per l’incontro con Valeria Parrella conosciutissima scrittrice che comprende così bene il mondo interiore della donna e sa far vivere, attraverso le sue parole, forti emozioni e autentici sentimenti.

Il saluto iniziale è affidato alla Presidente dell’associazione Insieme per… Livia Lardo.

Modera la presentazione la giornalista Silvana Scocozza. Dialogano con l’autrice Sasy Panza, content creator e Angela Lamonica, docente del liceo Gallotta di Eboli e coordinatrice della rassegna.

Ad allietare la serata le note musicali della chitarra classica del professore Luca Capasso.