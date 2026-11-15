Campionati Provinciali

Prima categoria, ottava giornata: ecco cos’è successo nel girone H

Il Caprioli approfitta del passo falso dello Sporting Club Palomonte e si prende la testa. Bene anche Quadrivio, Sicignano e Atletico Agropoli.

Antonio Pagano
Campo calcio
2 min di letturaCommenta

Prima Categoria girone H risultati che ridisegnano la vetta della classifica al termine dell’ottava giornata di campionato. Il Caprioli conquista la prima posizione in solitaria superando con un netto 3-0 il Real Bellizzi tra le mura amiche, sfruttando al meglio il passo falso interno dello Sporting Palomonte, battuto 0-2 dall’Etruria. Un turno ricco di gol ed emozioni su tutti i campi della provincia di Salerno, che conferma il grande equilibrio nella parte alta della graduatoria e l’ottimo stato di forma delle formazioni cilentane e del Vallo di Diano.

Le squadre del Cilento e del Vallo di Diano

Fine settimana positivo per diverse compagini del territorio. Oltre al già citato successo del Caprioli, che resta l’unica squadra ancora imbattuta del raggruppamento, sorride l’Atletico Agropoli Cilento. Nell’anticipo del sabato i gialloblù si aggiudicano per 2-1 il derby contro la Calpazio, lasciando i capaccesi ancora a secco di vittorie in questo avvio di stagione. Continua a correre anche il Quadrivio: la formazione campagnese travolge 5-0 il Real Filetta Pezzano confermandosi terza forza del torneo. Vittoria pesante anche per il Sicignano, che supera 4-2 il Palomonte 1975 nel confronto tra gli Alburni e l’alta valle del Sele, condannando gli ospiti all’ultimo posto.

Prima Categoria girone H risultati delle altre gare

Il quadro completo del fine settimana registra l’importante colpo esterno dell’Etruria, capace di violare per 2-0 il campo dello Sporting Palomonte. Successo di misura ma prezioso in chiave salvezza e centroclassifica per il Faraone, che piega 1-0 il Real Carillia, Pari tra il Picentia Calcio, e l’Olympic Salerno nel posticipo domenicale delle 16:30.

Cosa cambia in classifica

Grazie alla sesta vittoria stagionale il Caprioli sale a quota 20 punti e guarda tutti dall’alto, staccando di una lunghezza lo Sporting Palomonte fermo a 19. Sul terzo gradino del podio si consolida il Quadrivio a 17 punti, seguito dalla coppia composta da Atletico Agropoli Cilento e Real Bellizzi a quota 15. Subito dietro rialza la testa l’Etruria a 13 punti, tallonata dal Sicignano a 12, che però ha una gara da recuperare rispetto alle battistrada. A metà graduatoria il Faraone sale a 11 punti, mentre restano ferme a quota 7 Real Carillia, Olympic Salerno e Picentia Calcio. In zona retrocessione chiudono il Real Filetta Pezzano a 6 punti, la Calpazio a 4 e il Palomonte 1975 fanalino di coda con un solo punto all’attivo.

⚽ Prima Categoria girone H

Risultati 8ª giornata

  • sab 14/11Atletico Agropoli Cilento2 - 1Calpazio
  • dom 15/11Sporting Palomonte0 - 2Etruria
  • dom 15/11Sicignano4 - 2Palomonte 1975
  • dom 15/11Quadrivio5 - 0Real Filetta Pezzano
  • dom 15/11Faraone1 - 0Real Carillia
  • dom 15/11Caprioli3 - 0Real Bellizzi
  • dom 15/11Picentia Calcio1 - 0Olympic Salerno
#SquadraPtGDR
1Caprioli208+14
2Sporting Palomonte198+15
3Quadrivio178+11
4Atletico Agropoli Cilento158+8
5Real Bellizzi158+3
6Etruria138+8
7Sicignano127+5
8Faraone118-4
9Real Carillia78-6
10Olympic Salerno77-6
11Picentia Calcio78-10
12Real Filetta Pezzano68-16
13Calpazio48-6
14Palomonte 197518-16

Classifica completa e prossimo turno →

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