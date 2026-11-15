Seconda Categoria girone L, settebello del Castelnuovo Cilento: vince anche il Palinuro

Non si ferma la marcia trionfale della capolista nel settimo turno di campionato, caratterizzato da ben ventisette reti messe a segno nei sette incontri disputati. Analizzando i Seconda Categoria girone L risultati maturati tra sabato e domenica, spicca la settima vittoria consecutiva del Castelnuovo Cilento, che continua a dominare il raggruppamento a punteggio pieno.
Le squadre cilentane e del Vallo di Diano
Nel programma del sabato pomeriggio il Castelnuovo Cilento conferma la propria superiorità rifilando un netto 5-0 al Caggiano, risultato che ribadisce la solidità difensiva e la prolificità offensiva della prima della classe. Sorride anche il Palinuro 2023, capace di imporsi per 3-1 sul Tempalta tra le mura amiche conquistando tre punti fondamentali per allontanarsi dalle zone calde. Il derby cilentano tra La Cilentana e Pisciotta Calcio 2022 premia gli ospiti: i pisciottani espugnano il campo avversario per 0-1 e operano il sorpasso in graduatoria.
La domenica si apre nel segno della Fox Paestum, che nel match mattutino supera di misura l’Atletico San Marco per 2-1, consolidando il quinto posto. Nel pomeriggio arriva il successo esterno della Pro Sala, che passa con autorità sul terreno del Sassano 2026 imponendosi con un perentorio 0-4 nel derby del Vallo di Diano. Vittoria casalinga infine per il Real Cilento, che piega 2-1 il fanalino di coda Ricigliano e resta in scia alle migliori.
I risultati della 7ª giornata
A completare il quadro del settimo turno è la goleada interna del Calcio Gregoriana. Nella gara disputata sabato alle 14:30, la seconda forza del torneo travolge l’Atletik con un sonoro 7-0, confermandosi come la principale antagonista della capolista e il secondo miglior attacco del girone alle spalle della formazione castelnovese.
Cosa cambia in classifica
In vetta il Castelnuovo Cilento sale a quota 21 punti frutto di sette successi su sette gare disputate, mantenendo tre lunghezze di vantaggio sul Calcio Gregoriana, secondo a 18 punti. Sul terzo gradino del podio si forma una coppia a quota 16 punti composta dalla Pro Sala e dal Real Cilento, con i salesi avanti in virtù di una migliore differenza reti. Chiude la zona playoff la Fox Paestum a 12 punti, seguita dal Caggiano fermo a 10 e dal Tempalta a 8.
Nella seconda metà della graduatoria si crea un terzetto a quota 7 punti formato da Palinuro 2023, Sassano 2026 e Atletico San Marco. Il successo nel derby permette al Pisciotta Calcio 2022 di salire a 6 punti, superando proprio La Cilentana che resta ferma a 5. Chiudono la classifica l’Atletik a quota 4 e il Ricigliano ancora fermo a 2 punti e unico team senza vittorie nel girone.
⚽ Seconda Categoria girone L
Risultati 7ª giornata
- sab 14/11Calcio Gregoriana7 - 0Atletik
- sab 14/11Palinuro 20233 - 1Tempalta
- sab 14/11Castelnuovo Cilento5 - 0Caggiano
- sab 14/11La Cilentana0 - 1Pisciotta Calcio 2022
- dom 15/11Fox Paestum2 - 1Atletico San Marco
- dom 15/11Sassano 20260 - 4Pro Sala
- dom 15/11Real Cilento2 - 1Ricigliano
|#
|Squadra
|Pt
|G
|DR
|1
|Castelnuovo Cilento
|21
|7
|+23
|2
|Calcio Gregoriana
|18
|7
|+17
|3
|Pro Sala
|16
|7
|+21
|4
|Real Cilento
|16
|7
|+6
|5
|Fox Paestum
|12
|7
|+4
|6
|Caggiano
|10
|7
|-4
|7
|Tempalta
|8
|7
|+5
|8
|Palinuro 2023
|7
|7
|-5
|9
|Sassano 2026
|7
|7
|-5
|10
|Atletico San Marco
|7
|7
|-11
|11
|Pisciotta Calcio 2022
|6
|7
|-12
|12
|La Cilentana
|5
|7
|-9
|13
|Atletik
|4
|7
|-20
|14
|Ricigliano
|2
|7
|-10
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