Il calcio torna a Casal Velino: nuova squadra in Terza Categoria. Parla Biagio Criscuolo

Dopo diversi anni di assenza, Casal Velino si prepara a tornare sul rettangolo di gioco. C’è grande entusiasmo in paese attorno alla nuova realtà calcistica, nata dalla volontà di un gruppo di ragazzi giovani e determinati. La squadra è pronta a partecipare al prossimo campionato di Terza Categoria, con la guida tecnica affidata a Mister Lista. Il progetto intende coniugare senso di appartenenza, coesione comunitaria e divertimento, coinvolgendo attivamente i giovani del territorio.

Gli obiettivi del progetto sociale e sportivo

Il responsabile della comunicazione del club, Biagio Criscuolo, è intervenuto questa mattina nel corso della trasmissione “Terzo Tempo”, lo spazio di InfoCilento dedicato alle piccole realtà sportive locali. Durante il suo intervento, Criscuolo ha sottolineato come una delle finalità principali della società sia stata quella di riportare il calcio a Casal Velino, riempire nuovamente gli spalti ed offrire ai ragazzi del posto la possibilità di indossare la maglia della propria comunità.

Ambizioni e prospettive per la nuova stagione

Sulle ambizioni per il campionato imminente, Criscuolo ha precisato: “Dico sempre che mi diverto vincendo. Nonostante si tratti di un progetto sociale, basato sull’unione e sulla comunità, l’importante è fare gruppo ma anche disputare un bel campionato, fare bene e portare questa squadra a un determinato livello”.