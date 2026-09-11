Casal Velino ritrova il calcio: nasce la ASD Casal Velino

Dopo diversi anni di assenza dai rettangoli di gioco, il movimento calcistico fa il suo ufficiale e atteso ritorno nel comune di Casal Velino. Dalla spinta e dall’iniziativa di un gruppo di giovani del posto è stata fondata la ASD Casal Velino, una nuova associazione sportiva dilettantistica creata per rilanciare la pratica dello sport, riaccendere l’entusiasmo della tifoseria e rafforzare il senso di appartenenza al territorio cilentano.

Un progetto sociale oltre la dimensione agonistica

La nascita della compagine societaria punta ad andare ben oltre il solo aspetto agonistico delle gare domenicali. L’obiettivo primario della ASD Casal Velino è quello di strutturare un punto di riferimento sociale capace di vivere sia dentro che fuori dal campo di gioco, arrivando a coinvolgere sia gli adulti sia i più piccoli. L’intento condiviso dai promotori è quello di riempire nuovamente gli spalti delle strutture locali, riportando il gioco del calcio al centro della vita quotidiana della comunità.

Il legame con i 750 anni dello storico toponimo “Casalicchio”

La ripartenza delle attività sportive coincide con una ricorrenza storica di rilievo per l’identità del territorio. La fondazione del club avviene infatti in concomitanza con i primi 750 anni di “Casalicchio”, l’antico toponimo con cui era storicamente conosciuto il borgo.

Dai promotori della nuova realtà sportiva è giunto un messaggio chiaro sulle motivazioni che hanno spinto alla nascita della squadra: «Nasce ASD CASAL VELINO: un progetto nato dalla voglia di un gruppo di giovani di riportare sul nostro territorio sport, entusiasmo e senso di appartenenza. Non nasce semplicemente una squadra. Nasce una realtà che vuole vivere dentro e fuori dal campo, coinvolgere grandi e piccoli, riempire nuovamente gli spalti e riportare il calcio al centro della nostra comunità.»

Un passaggio significativo lega la tradizione storica del paese con questa nuova avventura sul rettangolo verde: «“CASALICCHIO”, antico toponimo del luogo, festeggia i suoi primi 750 anni!!! 750 anni di persone, tradizioni, sacrifici e identità e noi vogliamo aggiungere una nuova pagina a questa storia, una pagina fatta di calcio, passione e futuro. Siamo pronti a scriverla.»

La società ha infine invitato tutti i sostenitori e i cittadini a seguire i prossimi appuntamenti ufficiali per l’avvio della stagione dilettantistica.